Reggina: torna il cinguettio del presidente Gallo dopo Bari

Ha atteso la sfida più importante per tornare a postare un tweet il presidente della Reggina Luca Gallo. Nonostante le evidenti sviste arbitrali, la prima decisiva per il pareggio del Bari, la seconda su un fallo assai dubbio in area di rigore su Doumbia, il massimo dirigente amaranto concentra le proprie attenzioni sul sul gruppo e sulla forza dei calciatori amaranto: “Orgoglioso della squadra….fatta da uomini veri…che non hanno paura… abituati a guadagnarsi i loro successi….”

