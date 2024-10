Reggina, si comincia a Trapani. Gravina: “Promozioni in B? Bisogna aumentarne il numero”

Nella mattinata odierna s’è svolto il sorteggio dei calendari di Serie C, all’indomani della decisione di mantenere inalterato il format a 19 squadre della B. Per la Reggina il primo match sarà sul campo del Trapani. Di seguito la prima giornata del girone C in versione integrale:

Bisceglie-Vibonese

Casertana-Cavese

Catanzaro-Potenza

Matera-Rieti

Monopoli-Catania

Paganese-Rende

Siracusa-Juve Stabia

Trapani-Reggina

Viterbese-Sicula Leonzio

riposa: Virtus Francavilla

La prima giornata si terrà mercoledì 19 settembre, con gli anticipi previsti nella giornata di martedì. Qualora i club riuscissero a mettersi d’accordo fra di loro, comunque, le partite potrebbero già disputarsi nelle giornate di domenica e lunedì, come annunciato da Marcello Nicchi, presidente dell’AIA. A margine, poi, ha preso la parola anche Gravina, annunciando un’importante novità: “Abbiamo riscritto ieri sera al commissario federale per chiedere il ripristino della B a 22 come prevedono le norme. Abbiamo chiesto di ripristinare il format con una modalità semplicissima: attraverso le sette promozioni. Se non succederà, sarà uno dei temi politici che il nuovo consiglio federale dovrà affrontare”.

