Reggina-Como: la probabile formazione amaranto. Inzaghi all’attacco?

Non sono più ammessi passi falsi. Intanto si pensi a mantenere la categoria, poi si vedrà

Da diverse settimane attendiamo il ritorno all’antico per quello che riguarda il modulo tattico della Reggina. Quel 4-3-3 che nel girone di andata ha portato vittorie e bel gioco e che poi si è smarrito insieme ai risultati. Il passaggio al 3-5-2 ha dato un pò più di robustezza e qualche risultato, ma nelle ultime due gare si è tornati a perdere. Contro il Como è di fondamentale importanza fare risultato per evitare pericoli dopo la seconda penalizzazione ed è per questo che mister Inzaghi potrebbe pensare ad una squadra più offensiva.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Colombi, Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Hernani; Canotto, Menez, Rivas. All. Inzaghi