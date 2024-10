Reggina-Como, Stellone: Vi dico subito la formazione titolare. Il mio futuro…’

Ultima partita casalinga per la Reggina e consueto appuntamento con il tecnico Roberto Stellone alla vigilia del match con il Como: “Domani tra i convocati ci saranno Diop, Paura, Foti e Carlucci. Vi dico la formazione titolare subito con la coppia d’attacco formata da Denis e Montalto, Turati in porta, davanti a lui Cionek, Amione e Franco, in mezzo Cortinovis, Crisetig, Ejjaki, poi Bellomo e Adjapong e poi con il Brescia chi non ha trovato molto spazio lo manderò in campo. Lo meritano tutti soprattutto dopo quel lungo periodo di sofferenza, sempre con una logica e nel massimo rispetto per quelle che sono le ultime due giornate di campionato e con grandi motivazioni.

