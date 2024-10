Reggina, concluso il mercato di A e B. Possibili chance last-minute?

In anticipo rispetto al passato. Il gong finale del calciomercato estivo, quest’anno, in Italia è arrivato ben prima del consueto: nella serata di ieri, infatti, s’è chiusa la sessione di trasferimenti estiva, almeno per quanto riguarda Serie A e B. Una novità, quella portata avanti da cadetteria e massimo campionato, che non ha invece trovato pieno accoglimento in Lega Pro, che invece aveva deciso di chiudere il mercato il 25 agosto, in virtù di un inizio di campionato inizialmente previsto per giorno 26 agosto.

Questi ulteriori sette giorni, dunque, saranno fondamentali per le compagini di terza serie per rinforzarsi ulteriormente: difficile, comunque, delineare un quadro preciso, anche in virtù dell’enorme incertezza vigente sui vari ripescaggi. In ogni caso, però, club come la Reggina potrebbero riuscire a cavare, da quest’ultima settimana, colpi importanti e, soprattutto, low-cost.

Il DS Taibi, infatti, sebbene abbia da tempo gettato le basi della costruzione della rosa di Cevoli, potrebbe ulteriormente approfittarne e regalare, al netto dei papabili arrivi di Sandomenico e Montini, anche un ulteriore nuovo tassello al proprio allenatore.

