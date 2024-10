Reggina, Condemi: ‘Ho sbagliato ma sono cambiato. Voglio il massimo con questa maglia’

Talento indiscutibile, ma anche una serie di interruzioni nella sua breve carriera ed oggi la forza e la voglia di ricominciare. Qualche apparizione in questa stagione per Marco Condemi e probabilmente punto di riferimento per la prossima. E’ stato ospite di “A tu per tu”, la trasmissione della Reggina in onda su Immedia Live: “Da quando ho smesso ad oggi sono successe un po’ di cose. Quest’anno la società mi ha dato la possibilità di rimettermi in gioco e la ringrazio per avermi fatto nuovamente indossare questa maglia.

Riparto dagli errori commessi in passato, pensavo solo a me stesso, con l’idea di gruppo si cresce tutti e di conseguenza anche personalmente.

Il mister è una figura importantissima per me, è stato il primo a credere nelle mie qualità, non credo sia stato giusto inveire contro di lui perché si vince e si perde tutti insieme.

Il gruppo è fantastico, una famiglia, i risultati sono arrivati grazie a questa unione.

Questa è una maglia che ho addosso, voglio restare ancora in maglia amaranto, ma ovviamente bisogna chiedere al presidente riguardo la mia conferma.

Il mio obiettivo è anche il mio sogno, è arrivare a grandi livelli con questa maglia, sperando che vi sia questa possibilità, altrimenti dovrò farlo altrove, ma ripeto, desidero fortemente continuare a giocare per la Reggina.

Giuffrida è un lottatore, in campo riesce a dare tutto, fantastico a livello di spogliatoio, dobbiamo ringraziare anche lui per il raggiungimento dell’obiettivo”.