Reggina, Condipodero: ‘Si alle critiche, no alle offese’

I dati sconfortanti riguardo le presenze di pubblico al Granillo, hanno aperto un dibattito che coinvolge oltre alla società, i tifosi stessi, anche parte interessata delle istituzioni sportive. Ne abbiamo parlato con il presidente regionale del Coni Maurizio Condipodero: “Per me non è facile fare un’analisi obiettiva. C’è l’elemento affettivo che potrebbe rischiare di non farmi fare una disamina imparziale, perché conoscete bene il rapporto che mi lega al presidente Mimmo Praticò e tutti sanno che l’ho fortemente voluto alla presidenza onoraria del Coni, per quello che ha rappresentato e fatto nel suo lungo percorso.

In questo momento sappiamo bene i grandi sacrifici che sta portando avanti. Non è semplice, molte volte sono le componenti tutte e gli episodi che decidono le sorti di una società sportiva. Io non ho dubbi che Mimmo Praticò abbia progettato in maniera intelligente ed oculata il futuro della Reggina, ovviamente in base alle potenzialità economiche che dispone.

Io non so se ha sbagliato nella scelta degli uomini o gli uomini stessi hanno sbagliato le scelte successive, probabilmente qualche errore c’è stato insieme ad una parte di sfortuna, poi un gruppo di calciatori molto giovani e quindi soggetti a sbalzi di umori e comportamenti, altrimenti non sono spiegabili queste alternanze di risultati dall’inizio della stagione.

Ma io, con tutta sincerità, una tiratina d’orecchie la farei pure al vostro mondo, quello giornalistico. Tante volte le critiche sono giuste e necessarie, stimolanti per il raggiungimento degli obiettivo. Succede, però, che qualcuno vada oltre il seminato e questo è poco piacevole, ma non solo verso il dirigente sportivo, per il mondo dello sport in generale. Da uomo prima e uomo di sport dopo, posso accettare come detto le critiche, non le offese.

Penso che tante volte le tensioni nascono da incomprensioni, ma in questo momento è giusto che tutti facciano un passo indietro, compreso Praticò che a volte assume posizioni rigide, creiamo rete, non so se la Reggina possa mai tornare in serie A, ma sicuramente tutti insieme si può riprendere un percorso unico di rinascita”.