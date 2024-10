Reggina, contano solo i tre punti. Le probabili scelte di Cevoli

La Reggina deve vincere, non ci sono alternative. La classifica è povera ed anche lo stesso Cevoli in conferenza stampa ha parlato di necessità assoluta dei tre punti, a prescindere dalla prestazione. Il tecnico non potrà contare sulla condizione ottimale del suo gruppo, e parliamo di aspetti non solo fisici, ma cercherà di mandare in campo la squadra migliore, questo il probabile undici:

Confente; Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito; Marino, Zibert, Salandria; Ungaro (Tulissi), Tassi, Sandomenico. All. Cevoli