Reggina, tra i convocati c’è Seminara, poi un assenza pesante per Cevoli

La buona prova ed il gol vittoria favoriranno nelle scelte di Cevoli l’impiego sin dal primo minuto di Ungaro, approfittando anche di un infortunio subìto da Tulissi, durante la rifinitura che lo costringerà a stare fuori:

“Il tecnico Roberto Cevoli ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 15^ giornata del campionato di serie C tra la Sicula Leonzio e la Reggina prevista per domani 9 dicembre 2018 alle ore 20.30 presso lo stadio “Angelino Nobile” di Lentini

La lista dei ventitrè convocati:

Portieri: Confente, Licastro , Vidovsek

Difensori: Ciavattini, Conson, Kirwan, Pogliano, Mastrippolito, Redolfi, Seminara, Solini

Centrocampisti: Bonetto, Franchini, Marino, Navas, Petermann, Salandria, Zibert

Attaccanti: Emmausso, Sandomenico, Tassi, Ungaro, Viola”