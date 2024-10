Reggina, convocati e probabile XI anti-Lecce: Maurizi, idee chiarissime

Dubbi? Praticamente zero. Agenore Maurizi si prepara a ricevere la capolista Lecce al Granillo, consapevole di avere mezzi sufficienti per fare risultato contro la capolista. I salentini, comunque, nonostante il calo subito nel girone d’andata, restano una delle squadre più forti dell’intera Serie C. Un risultato positivo, per il club dello Stretto, significherebbe, con ogni probabilità, il raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

ULTIME – Tutti a disposizione di Maurizi, ad eccezione degli infortunati di lungo corso Garufi e Castiglia, operato in settimana al ginocchio dopo la lesione al legamento crociato. Completamente ristabilito Jacopo Sciamanna, che potrebbe nuovamente avere uno spezzone dopo il rientro in campo vissuto prima della sosta, a Siracusa. Out per squalifica, invece, Danilo Pasqualoni.

Questi, comunque, i convocati del club dello Stretto:

Armeno, Auriletto, Bezziccheri, Bianchimano, Condemi, Cucchietti, Ferrani, Fortunato, Franchi, Gatti, Giuffrida, Hadziosmanovic, La Camera, Laezza, Licastro, Marino, Mezavilla, Provenzano, Samb, Sciamanna, Sparacello, Tulissi, Turrin

PROBABILE FORMAZIONE – Sarà solito 3-5-2 per i padroni di casa. Davanti a Cucchietti, sarà Gatti ad affiancare Ferrani e Laezza nella linea difensiva a tre della Reggina. Pochi dubbi nel resto dello schieramento: a centrocampo, infatti, Maurizi ha chiaramente detto che saranno La Camera, Mezavilla e Giuffrida a formare la cerniera di metà campo, Hadziosmanovic ed Armeno regolarmente sulle fasce. In avanti, come detto, Sciamanna troverà spazio a gara in corso, Bianchimano e Tulissi dall’inizio.

REGGINA (3-5-2): Cucchietti; Gatti, Ferrani, Laezza; Hadziosmanovic, Giuffrida, La Camera, Mezavilla, Armeno; Bianchimano, Tulissi. ALLENATORE: Maurizi. A DISPOSIZIONE: Auriletto, Bezziccheri, Condemi, Fortunato, Franchi, Licastro, Marino, Provenzano, Samb, Sciamanna, Sparacello, Turrin.

BALLOTTAGGI: Gatti-Auriletto 70%-30%, Tulissi-Sciamanna 80%-20%

INDISPONIBILI: Castiglia (lesione legamento crociato, stagione finita), Garufi (lesione legamento crociato, stagione finita).

SQUALIFICATI: Pasqualoni.