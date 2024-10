Reggina: momento poco felice per Corazza. Raggiunto da Antenucci

Due grandi occasioni fallite a Castellammare di Stabia contro la Cavese, il calcio di rigore gentilmente concessogli da German Denis, ma spedito sulla traversa a Bisceglie. Non è un buon momento per Simone Corazza a digiuno in fatto di reti da quattro partite ed ora raggiunto in vetta alla classifica dei cannonieri a quota quattordici da Mirko Antenucci, andato a segno dagli undici metri contro il Rieti. Rendimento costante e gol anche per l’attaccante del Monopoli Fella, vicinissimo alla coppia che oggi guida la speciale graduatoria. Il dettaglio:

14 reti: Corazza (Reggina)

14 reti: Antenucci (Bari)

13 reti: Fella (Monopoli)

8 reti: Starita (Casertana), Volpe (Viterbese), Simeri (Bari), Tounkara (Viterbese), Santaniello (Picerno), Bubas (Vibonese), Marcheggiani (Rieti), Perez (Francavilla)

