Post Bisceglie, Toscano: ‘Questa è la Reggina, ve la presento’

A seguito della gara di Bisceglie, vinta dagli amaranto per 2-1, è intervenuto ai microfoni di Radio Antenna Febea il tecnico amaranto, Mimmo Toscano.

Questa è una squadra con un cuore grandissimo che può commettere degli errori. Oggi abbiamo dovuto lottare sulle seconde palle. Chi è entrato ha fatto benissimo. Questa è la Reggina. Rispetto alla gara scorsa non abbiamo perso l’equilibrio. Sarao era l’attaccante ideale per questo campo, si è battuto in mezzo al campo. Abbiamo scelto Nielsen perchè è un ragazzo straordinario. Tutti i calciatori vogliono la vittoria del campionato. Vittoria importante che vale quanto tutte le altre.