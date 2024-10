Reggina, Corazza: ‘Ripartiamo più forti di prima’

Due gol sprecati nella prima parte, li analizza insieme alla sconfitta il bomber Corazza: “Purtroppo dispiace, volevamo continuare il nostro cammino, che ci serva da lezione. La prima occasione ero di spalle, ho cercato di deviarla ed è stato bravo il portiere, la seconda è andata fuori di un millimetro. Fosse entrato almeno uno dei due colpi di testa, avremmo parlato di un’altra partita. Dobbiamo comportarci da capolista, uno scivolone ci sta, ripartiamo più forti di prima”.

De Rose: “La classica partita no, certo arrivata in questo momento non è il massimo, rimaniamo sempre una squadra forte, certamente non è una battuta d’arresto a fermarci. Tre gol sono tanti, ma purtroppo è successo, oggi non abbiamo dimostrato tutto il nostro valore. La Cavese stava tutta dietro la linea della palla, non era facile, ci è mancato qualcosa, pensiamo a lavorare per la prossima”.

Dichiarazioni rilasciate a Radio Antenna Febea.

