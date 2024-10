Reggina, Toscano: ‘E’ importante sentire il rumore della sconfitta’

Prima sconfitta della stagione per la Reggina. Un colpo duro ed un passivo pesante, inaspettato e per la prima volta in questo campionato senza avere segnato. Inizia male il 2020 per gli amaranto, non proprio come il tecnico Toscano aveva chiesto: “Dopo questa sconfitta sono convinto si ritornerà ai livelli di prima. E’ un classico, quando arriva la prima battuta d’arresto di solito è pesante. Adesso è importante il tipo di reazione. Dopo il loro vantaggio ci sono state due grandi occasioni, meno bravi dopo il calcio di rigore.

Abbiamo perso lucidità, adesso diventa fondamentale il tipo di reazione. Quando prendi gol da lontanissimo ed il tuo cannoniere non riesce in quel modo a fare gol, hai sempre qualche sentore. La Cavese è stata compatta e brava a ripartire, siamo stati costretti a lasciare qualche spazio, ma ripeto, dopo il secondo gol è successo tutto in negativo, cioè mancanza di lucidità e poca convinzione nella reazione. Abbiamo sentito il rumore della sconfitta, non sono preoccupato, arrabbiato si. Fondamentale, ripeto, la reazione.

Magari senza il rigore si rimaneva in gara e poteva essere tutto diverso, in settimana analizzeremo il tutto, come si sono analizzate anche le tante vittorie. Sono incazzato, su questo non ci sono dubbi, ma ho anche il compito di capire il perchè di quello che è successo. Questa è la dimostrazione verso chi sostiene che il campionato era chiuso”.

Dichiarazioni rilasciate a Radio Antenna Febea.

