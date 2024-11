Reggina-Cosenza, i lupi silani tornano a casa con la coda tra le gambe

di Alessandro Giofrè – 3 a 0 e tutti a casa. La Reggina vince e convince nel primo Derby di Calabria giocato in questa stagione.Una tripletta di Insigne stende i rossoblù di Mister Cappellacci ad un passo dall’esonero. La squadra amaranto oltre ad aver prodotto un ottimo gioco in fase propositiva è anche riuscita a contenere in maniera quasi impeccabile tutte le sortite offensive avversarie rendendo il Cosenza impalpabile.Dopo l’unico punto raccolto nelle quattro precedenti sfide era questa la reazione che società e tifosi chiedevano alla squadra.Questa volta la Reggina ha risposto presente. In attesa della prossima sfida sul difficile campo di Matera, squadra in grado di rifilare ben cinque reti ai cugini messinesi, godiamoci questa vittoria dal sapore speciale.VISITA IL SITO WWW.REGGINAONWEB.IT website