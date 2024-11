Reggina, Inzaghi: ‘Dionigi ottimo allenatore, Menez sta facendo cose fantastiche’

Appuntamento classico con la stampa alla vigilia di un match. Mister Inzaghi presenta la sfida al Cosenza, attesissima soprattutto dai tifosi: “E’ stata una settimana molto positiva, io guardo la prestazione e poco i risultati. La squadra a Modena ha fatto una grandissima gara senza concedere nulla e tirando sedici volte in porta. Se giochiamo così ne perdiamo poche e ci è stato tolto un gol molto dubbio. Continuiamo il nostro processo di crescita, quando si inciampa se lo si fa in questo modo va bene così”.

“Noi abbiamo tante alternative, a prescindere da chi scende in campo. Al sessantesimo abbiamo sempre un calo e sappiamo perchè, con i cambi proviamo a dare lo sprint finale. Per il Cosenza ho qualche dubbio, ma credo si abbia la classica possibilità di esaltare ulteriormente un inizio di campionato inaspettato. Noi siamo primi in graduatoria e nessuno vuole togliere l’entusiasmo che c’è, la gente sta rispondendo in maniera fantastica. Il livello di questo campionato non ha precedenti, il Cosenza all’inizio è stato sottovalutato, ha un ottimo allenatore come Dionigi ed un bravissimo Ds che conosco, grande conoscitore di calcio. Nessuno poteva immaginare di arrivare al derby da primi in classifica e questo lo abbiamo fatto con le nostre forze, so bene il tipo di partita che andremo a fare. Obi è quasi pronto, ma andiamo con cautela vista l’abbondanza che c’è a centrocampo ed anche con il Cosenza ne devo scegliere tre, dalla prossima sarà con noi. Santander? Meritava il gol, sta migliorando allenamento dopo allenamento, dovrebbe giocare ma in questo momento non è semplice, Menez sta facendo delle cose fantastiche.