Reggina-Cosenza: primo giorno di prevendita, partenza incredibile. Il dato

Possibile venga superato il record stagionale di qualche settimana addietro in occasione della sfida contro il Palermo

Era facilmente immaginabile, a prescindere dal risultato di Modena, che per il derby con il Cosenza, ci sarebbe stata una straordinaria partecipazione di pubblico. Le motivazioni sono incrementate dalla attuale posizione in classifica degli amaranto, ma anche da quella di un Cosenza certamente oltre le aspettative. Merito anche di un tecnico che a Reggio la tifoseria conosce bene, l’indimenticato bomber Davide Dionigi, meno fortunato invece rispetto all’esperienza da calciatore, quella fatta in panchina nell’era Foti.

Il dato attuale

Tornando alla sfida di sabato pomeriggio, la mobilitazione dei tifosi amaranto è stata immediata rispetto all’apertura della prevendita. In poche ore polverizzati 2500 tagliandi e siamo solo al primo giorno. Facile immaginare che si andrà oltre il record di spettatori di quest’anno al Granillo contro il Palermo (13.013).