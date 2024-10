Reggina-Cosenza: prevendita settore tifosi rossoblu. Il dato aggiornato

Una cornice di pubblico come un derby merita. Sarà un Granillo colorato e caloroso quello che sabato pomeriggio ospiterà il match tanto atteso tra la Reggina ed il Cosenza. Amaranto in campo per riscattare il passo falso di Modena e mantenere la vetta della classifica, rossoblu per continuare il momento positivo caratterizzato da un avvio sorprendente e con buoni risultati ottenuti.

Prevendita settore ospiti

Già detto della straordinaria risposta del tifo reggino con oltre 12.000 presenze certe al momento ed un altro giorno e mezzo di prevendita a disposizione, meno incisiva la risposta dei supporters cosentini che, come spesso accade in presenza dell’obbligo della tessera del tifoso, riduce la propria partecipazione. A conclusione della prima giornata, sono poco più di 300 i biglietti acquistati, numero comunque interessante, anche se i posti disponibili sono 1100. Ci sarà tempo fino alle 19 di stasera, possibile si arrivi a 500.