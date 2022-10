Reggina-Cosenza: la prevendita continua a volare. Curva Sud sold out

Reggina-Cosenza, meno uno al derby che i tifosi stanno vivendo con grande attesa. La partita arriva nel momento in cui la squadra amaranto, pur sconfitta a Modena, si trova in testa alla classifica ed è circondata da un entusiasmo che non si vedeva da tempo. I rossoblu hanno fino al momento sorpreso con vittorie anche inaspettate e si trovano a soli quattro punti dalla vetta. Mister Inzaghi ed i suoi conoscono bene l’importanza della partita ed il valore che assume rispetto a quelle che sono le aspettative del popolo amaranto, ma dovranno comunque gestire il match cercando di vincerlo si, senza però frenesie. Sul piano del gioco e per quello che riguarda la qualità degli uomini, la Reggina parte favorita, ma come spesso si dice in questi casi, il derby sfugge ad ogni logica e ad ogni pronostico, sarà così anche stavolta. Una certezza c’è, la straordinaria presenza di pubblico sugli spalti. C’è una mobilitazione impressionante con la prevendita che vola e la Curva Sud già sold out. Staccati fino al momento 7700 biglietti, ai quali si aggiungono i 4130 abbonati.