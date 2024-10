Reggina-Cosenza: come vedere la partita

Torna il derby di Calabria tra la Reggina ed il Cosenza. Un peccato lo si debba giocare in piena pandemia e quindi con l’impossibilità di poter vedere il Granillo festante e gremito. C’è l’opportunità di accesso per un massimo di 1000 spettatori che verrà certamente sfruttata, un piccolo passo in avanti, ma che non può avere lo stesso fascino e lo stesso coinvolgimento.

Il match verrà come sempre trasmesso da Dazn e quindi visibile a tutti gli abbonati della piattaforma. In più trattandosi di un derby di grande interesse, al Granillo anche le telecamere di Rai Sport.