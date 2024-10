Inaugurazione store Reggina, Cozza: “Gallo vuole la B subito. Mi piacerebbe tornare in amaranto”

Piazza Duomo gremita per l’inaugurazione dello store amaranto, Reggio Calabria abbraccia i giocatori amaranto, il tecnico Cevoli, la società e gli ex storici presenti all’evento. Tra questi Francesco Cozza, indimenticabile numero 10 che ha messo la firma in diversi momenti fondamentali della storia recente amaranto, su tutti il gol sul campo del Torino.

Le parole di Cozza ai microfoni di CityNow.

“Oggi è una giornata importante, il presidente Gallo vuole riportare subito la Reggina nelle categorie che merita. Lo store si trova nel cuore della città, in una delle zone più belle d’Italia secondo me. Presenti anche Vargas, Brevi e Tedesco, miei ex compagni di squadra che ritrovo con piacere. Mi piacerebbe lavorare con la Reggina? Perché no, ci fossero le condizioni potrei tornare”.