Reggina, l’ex Cozza: ‘Non credo che la capolista si fermi, anche se…’

Francesco Cozza, ex calciatore e tecnico della Reggina, parla a Gazzetta del Sud in merito alle ultime due giornate di campionato e la corsa alla promozione: “Non credo che la capolista si fermi, anche se me lo auguro. I giochi sembrano fatti. Vibonese e Nuova Igea avranno meno motivazioni rispetto ai biancoazzurri. A prescindere da come si concluderà il campionato, la Reggina non dovrà arrendersi perchè attraverso i play off e gli eventuali ripescaggi potrà riabbracciare il professionismo. Reggio merita categorie importanti per il blasone della piazza.

Se il big match si fosse concluso in parità oggi la Reggina sarebbe stata in testa. Può capitare di perdere una gara, non farei un processo per il ko con l’attuale capolista. Nella ripresa, se non ricordo male, gli ospiti attaccarono parecchio, ribaltando lo svantaggio”.