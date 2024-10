Reggina, De Falco: “Non vedo l’ora di vedere il Granillo pieno”

Il primo di quattro acquisti importanti operati dalla Reggina di Luca Gallo, di seguito le parole di Andrea De Falco secondo acquisto in casa amaranto

Primo acquisto ufficiale della Reggina, club amaranto che nella giornata odierna ha ufficializzato anche Doumbia, Bellomo e Strambelli

Con un video apparso sulla pagina ufficiale del club, il centrocampista italiano saluta i tifosi così:

“Volevo fare un saluto a tutti i tifosi della Reggina, io sono qua ho appena firmato, non vedo l’ora di vedere il Granillo pieno con la speranza di darvi tante soddisfazioni”

Un invito importante a tutta la tifoseria per riempire lo stadio, magari per vederlo già in campo nella prossima partita casalinga.

