Reggina, De Rose: “Siamo forti e non vogliamo accontentarci”

Le parole del centrocampista amaranto, tra i migliori in campo, dopo la vittoria della Reggina sul Catania.

“Siamo una squadra forte, questo è sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo continuare cosi, non vogliamo accontentarci. Siamo soddisfatti per i 7 risultati utili di fila, il nostro segreto è il gruppo.

Il Granillo oggi era fantastico, non si vedeva questo clima da un pò di tempo. Bravi a soffrire, giocavamo contro il Catania che è una squadra importante ma non abbiamo concesso molto.

Pressione e intensità? Il mister ci chiede di mettere in campo queste armi ogni giorno in tutti gli allenamenti. Ci tenevamo a far bene oggi perché i nostri tifosi ci tenevano parecchio”, le parole di De Rose.