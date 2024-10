Reggina: Denis scrive sul suo profilo Instagram… e non sembra contento

Ancora una gara osservata quasi tutta dalla panchina, come sta accadendo ormai da diverse settimane. German Denis è entrato in campo al minuto 89 del match che la Reggina ha pareggiato in trasferta contro il Pisa, mentre con l’Empoli qualche giorno prima era rimasto per tutta la gara fuori dal match.

Il gol con il Pescara, poi di nuovo tanta panchina

Eppure quella gagliarda prestazione di Pescara che aveva portato il centravanti argentino alla seconda marcatura stagionale e messo in evidenza un giocatore ancora molto utile alla causa aveva fatto pensare ad percorso diverso soprattutto in fatto di utilizzazione. Lo stesso Baroni più volte sollecitato sull’argomento, ha risposto ai cronisti dichiarando che Denis ci saranno le gare in cui darà una grande mano di aiuto, ma nel frattempo sta facendo enorme fatica a trovare spazio. Questo il post pubblicato sul suo profilo Instagram: