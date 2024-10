Denis si presenta: “Scelto subito l’amaranto. La storia della Reggina merita altre categorie”

German Denis si presenta alla città. Attesa conferenza stampa che vede protagonista l’esperto attaccante argentino, pronto a guidare l’attacco amaranto. Di seguito le sue parole

“Sono pronto, speriamo possa arrivare presto il transfer. So che da me i tifosi si aspettano i gol, sono abituato a questo tipo di pressione e sono carico. Mi sento bene fisicamente, devo soltanto abituarmi al clima di questa città.

So che non sarà facile, tutte le partite saranno complicate. Ho giocato già in serie C con il Cesena, la categoria non mi fa paura. Sono convinto della squadra e dell’allenatore.

Dal momento che ho ricevuto il messaggio di Taibi non ho avuto dubbi, ho scelto subito l’amaranto. La storia della Reggina merita altre categorie.

Conosco bene Reginaldo, è un giocatore che sa fare la differenza. Il calore dei tifosi? Non me lo aspettavo, significa che dobbiamo fare qualcosa di importante. Ho giocato con tutti i moduli, mi basta avere una punta vicina.

Stavo bene in Perù, ma l’Italia ce l’ho sempre nel cuore e il progetto della Reggina mi ha convinto subito. Il mio ex club ha tentennato prima di lasciarmi andare, poi abbiamo trovato una soluzione.

La mia età? Non è un problema, mi sento bene e non ci penso. Cosa ho pensato appena mi ha contattato la Reggina? Alla serie B

Io farò tutto il possibile per aiutare la squadra, da soli i giocatori non risolvono nulla, serve il lavoro di tutto il gruppo”.