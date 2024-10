Reggina: nel mirino un difensore svizzero con esperienza internazionale

I dubbi su Gasparetto e Bertoncini, l’idea Cionek e non solo. Secondo quanto riferiscono i colleghi di TMW, la Reggina avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di puntare su un difensore svizzero: “Non solo Thiago Cionek per la difesa della Reggina. Stando a Tmw, nel mirino del club calabrese sarebbe finito anche lo svizzero di origini brasiliane Leo Lacroix, svincolatosi dal Saint Etienne. Si tratta di un centrale possente (197 cm spalmati su 92 kg), che vanta una lunga esperienza internazionale”.