Reggina, pronta la grande festa finale. Squadra e società in visita a Palazzo San Giorgio

Giorno particolarmente intenso in casa Reggina. Nella vigilia che ha preceduto l’ultimo impegno di campionato, contro la Paganese, ininfluente ai fini della classifica, il gruppo amaranto al completo (squadra, società e staff tecnico) è stato protagonista di un ‘tour’ in città.

In mattina conferenza stampa, o meglio ‘lettera aperta’, di Karel Zeman. Il tecnico boemo, nel ringraziare tifoserie e società per il sostegno, specie nei momenti difficili, non ha risparmiato qualche frecciatina: “Mi hanno scelto perchè sono fuori da certi meccanismi, all’inizio credevo fosse uno scherzo quando mi ha telefonato il d.g. Martino. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante, senza di me non so se a quest’ora staremmo festeggiando”, ha concluso Zeman.

Nel pomeriggio squadra e società hanno ricevuto prima i saluti delle istituzioni, a Palazzo San Giorgio, poi l’abbraccio della città sul corso Garibaldi. Il sindaco Falcomatà ha ringraziato il presidente Praticò per gli sforzi effettuati, ‘grazie a lui adesso possiamo sperare di tornare in palcoscenici più prestigiosi. L’obiettivo stagionale è stato centrato’, ha dichiarato il primo cittadino.

Il presidente Praticò ha ringraziato l’amministrazione comunale per il sostegno ricevuto per tutto il corso della stagione, ‘abbiamo realizzato qualcosa di bello. Sono felice per i giocatori e per i tifosi’, ha assicurato il massimo dirigente amaranto. Discorsi di ringraziamento anche da parte di capitan Coralli, tra i giocatori più importanti nel corso della stagione, e il d.g. Gabriele Martino, che ha visto l’intenso e non semplice lavoro svolto la scorsa estate dare i frutti più convincenti nel momento decisivo del campionato.

La squadra successivamente si è spostata sul corso Garibaldi, dove assieme ai tifosi amaranto è stato intonato l’inno ufficiale, ‘Vai Reggina’, cantato da Raffaello, anch’esso presente. Domani sarà festa al Granillo. Saranno certamente più di 5 mila i tifosi presenti sugli spalti, ma il dato è in costante crescita e tutto lascia pensare che ci sarà una cornice adatta per concludere nel migliore dei modi la stagione.