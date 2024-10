Reggina, domani l’incontro Taibi-Laezza. Esito scontato?

Taibi ci proverà, ma le possibilità che Giuliano Laezza vesta ancora la maglia amaranto sono pochissime.

La sua è stata una buona annata con la Reggina con un finale di stagione di livello e le attenzioni di diversi club, anche di serie B, che hanno preso contatto con il suo procuratore.

Nella robusta difesa a quattro che il DS intende consegnare a mister Cevoli, il centrale Laezza poteva rappresentare una garanzia, intanto per le qualità che il calciatore possiede, ma anche per conoscenza dell’ambiente, aspetto non di poco conto.

L’incontro tra le parti è stato ripetutamente posticipato, quello risolutivo dovrebbe finalmente avvenire nella giornata di domani ma, come detto, forse il percorso è già tracciato, tranne che Taibi non abbia ancora una carta a sorpresa da giocarsi.