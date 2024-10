Reggina: Don Zampaglione scrive una lettera aperta ai tifosi

Caro tifoso ti scrivo per dirti che mancano 12 (battaglie) partite alla ….FINE DEL CAMPIONATO!!! 12 BATTAGLIE in cui ogni giocatore della Reggina suderà la maglia dal 1° all’ultimo minuto…. 12 BATTAGLIE in cui vedremo in ogni giocatore che scenderà in campo e anche in quelli che staranno in panchina i famosi OCCHI DELLA TIGRE!!! 12 BATTAGLIE in cui ogni giocatore che scenderà in campo getterà il cuore oltre l’ostacolo. 12 BATTAGLIE in cui ogni calciatore sarà impaziente di ricambiare e ripagare tutto ciò che mister Toscano, lo staff, la società e i tifosi dimostrano nei loro confronti tutti i giorni. 12 BATTAGLIE in cui tutta la squadra amaranto vuole dimostrare, come ebbe a dire un giorno il signor Denis , che non scende in campo a “pettinare le bambole” ma per uno scopo ben preciso quello di raggiungere l’obiettivo che tutti i tifosi e un’intera città aspetta da tempo.

In queste 12 BATTAGLIE CARO TIFOSO non lasciare la squadra dei tuoi colori da sola !!!! “SERRATE I RANGHI! SEGUITELA”!!! Al segnale di mister Toscano (sempre sul pezzo…..e grande direttore d’orchestra..) e di ogni giocatore bisogna SCATENARE (IN OGNI PARTITA CASALINGA E FUORI CASA) TUTTO L’AFFETTO CHE ABBIAMO DENTRO E ESSERE PRESENTI AL GRANILLO…Non 10…nè 12….CI VOGLIONO 20 MILA CUORI AMARANTO che con il tifo, l’affetto, l’entusiasmo possano spingere la squadra verso la vittoria ….finale. Caro tifoso indeciso ,in queste 12 battaglie “LOTTIAMO INSIEME” perche’ INSIEME SI PUO’ DARE DI PIU’ E SI PUO’ RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO!!!#finoallafine FORZA REGGINA…..

DON GIOVANNI ZAMPAGLIONE EX CAPPELLANO DELLA REGGINA.