Reggina, Drago cerca soluzioni alternative. Quali le novità con il Rende?

Alla vigilia del match contro la Juve Stabia, a precisa domanda riguardo piccole modifiche sul modulo, il tecnico Drago ha risposto in maniera decisa, affermando che le problematiche di gioco di questa squadra non siano legate al numero di giocatori in mezzo al campo, ma alla imprecisione nei passaggi e l’occupazione degli spazi fatta non in maniera ottimale.

A prescindere da quello che è stato il risultato finale, in effetti sul piano della organizzazione difensiva qualche passo in avanti lo si è registrato in terra campana, semmai le difficoltà più evidenti riguardano la fase offensiva con la Reggina a digiuno di reti da tre gare. Un problema non da poco per una squadra che ha necessità di vincere tanto, per guadagnare una posizione all’interno della griglia play off.

E soprattutto con una batteria di uomini d’attacco che l’ultimo mercato di gennaio ha consegnato, assolutamente ricco per qualità ed esperienza. L’elemento di ogni discussione diventa Bellomo, per la posizione che assume in campo e la sua scarsa incisività da quando mister Drago ha deciso di collocarlo in una zona di campo, diversa rispetto a quando è arrivato e quindi sotto le direttive di Cevoli.

Ci si chiede adesso se per la sfida delicatissima ed importante di lunedi sera contro il Rende, vi saranno degli accorgimenti sulla scelta dei calciatori da mandare in campo e sul modulo. Il tecnico sta cercando le soluzioni, ben consapevole che il tempo a disposizione per trovarle non è moltissimo.

