Reggina: tecnico e squadra hanno bisogno di Gallo. Presidente dica qualcosa ai tifosi

Il massimo dirigente arriva in città e la gente lo vuole vedere e sentire. L'acquisizione del marchio segna una svolta

Il ciclone Gallo. Quanti titoli di questa natura ha guadagnato il massimo dirigente della Reggina nel momento in cui si è insediato? Tantissimi ed a ragion veduta, tenuto conto di quante cose ha prodotto nel suo breve periodo da proprietario della società amaranto.

Con promesse fatte e mantenute nel giro di pochissimo tempo. Un elenco interminabile di situazioni da risolvere e per le quali ci sono stati anche investimenti importanti. Intanto salvando la Reggina dal probabilissimo fallimento, dandone seguito alla sua storia in questo campionato, chiudendo la vicenda Grassani, ripresentando una nuova fideiussione, acquistando giocatori importanti, spostando gli obiettivi verso il raggiungimento di traguardo molto più prestigiosi.

Poi la sede, lo store, il tabellone allo stadio, il rifacimento del manto erboso, l’acquisizione di quel marchio tanto discusso e che nella giornata di oggi ha riconsegnato storia e palmares alla Reggina. Perché probabilmente non tutti si stanno rendendo conto che la firma che il presidente Gallo ha posto per l’acquisto del marchio Reggina Calcio segna un momento di svolta per il calcio reggino.

E proprio in virtù di tutta questa mole di lavoro svolta in brevissimo tempo, ci si accorge di una necessità assoluta, quella di avere più costantemente a contatto con la città, il tecnico e la squadra un personaggio straordinariamente determinato e carismatico.

Oggi i tifosi avvertono il bisogno di sentire dal presidente Gallo qualunque cosa purchè la dica. Perché i fatti fino al momento hanno dimostrato che tutto ciò che Gallo si pone come obiettivo è puntualmente raggiunto. La squadra sta attraversando un periodo di difficoltà sul piano dei risultati ed anche una sola parola di conforto e di incoraggiamento da parte del presidente, i tifosi amaranto hanno necessità di sentirla.

