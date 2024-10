Reggina, in città il primo circolo amaranto “Luca Gallo”

Ha colpito nel segno e questo lo si era capito da subito. Il presidente Luca Gallo, straordinario motivatore e grande trascinatore, avrà un circolo della Reggina a lui intitolato.

L’inaugurazione è programmata per domani alle ore 17 la sede in via Italia quartiere di S. Caterina di fronte la villetta, alla presenza ovviamente del presidente amaranto, in città da questa mattina ed i rappresentanti della società, poi il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Giuseppe Falcomatà, il vice Riccardo Mauro, il delegato allo sport del comune di Reggio Giovanni Latella.