Reggina, il presidente Gallo a Reggio. Frase inequivocabile su Twitter

Un cinguettio per annunciare il suo arrivo a Reggio Calabria. Il presidente Luca Gallo, che ieri ha ufficializzato lo sbarco su Twitter, sullo stesso canale social con l’inequivocabile frase: “Sto tornando dal mio grande amore”, pubblicato questa mattina alle 7:46, comunica che tra poco sarà in riva allo stretto.

Fondamentale in questo momento particolarmente delicato la sua presenza, da far sentire allo staff tecnico ed ai giocatori, ma anche per una serie di appuntamenti che riguardano ovviamente la Reggina e dove sarà necessario che ci sia il massimo dirigente. In giornata si attendono ulteriori sviluppi riguardo la vicenda marchio, annunciata con il solito video dalla società sulla pagina facebook ufficiale.

Leggi anche