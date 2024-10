Reggina, oggi il manto erboso del Granillo è così. Ma lunedi… (FOTO)

Il presidente Gallo e la società intera, non deve pensare solo ai fatti di campo. C’è un impegno a trecentosessanta gradi per cercare di riportare tutto alla normalità, riprendendo ciò che negli anni per motivi diversi è stato trascurato. Tante volte abbiamo sottolineato e fattone un elenco di tutto quello che in pochissimo il massimo dirigente è riuscito a realizzare, ultimo in ordine di tempo l’acquisizione del marchio storico della Reggina Calcio, così come voleva la tifoseria, così come era giusto fare.

Tra gli impegni assunti in prima persona ed in attesa di capire tempi e modalità del bando, sta cercando nei limiti del possibile di ridare un minimo di decoro anche allo stadio Oreste Granillo. Con il Potenza abbiamo rivisto in funzione il tabellone della curva nord, da qualche giorno, invece, una ditta specializzata sta lavorando sul manto erboso per metterlo nelle migliori condizioni, rendere più gradevole anche l’impatto visivo e lo spettacolo in campo.

Oggi, a quattro giorni dalla sfida con il Rende, il rettangolo di gioco si presenta in queste condizioni (vedi foto). Non ci si lasci ingannare da quelle zone in cui con obiettivi mirati, è stata gettata della sabbia che oggi rendono allo sguardo un colpo d’occhio non piacevole. Gli esperti hanno assicurato che per il derby di Calabria in programma lunedi sera e davanti alle telecamere della Rai, il manto erboso sarà in perfette condizioni.

