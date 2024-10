Reggina, Gallo: ‘Tra mille impegni presi e assolti, situazioni ereditate ben oltre i limiti della decenza…’

Oggi un altro passo di grandissima importanza prodotto dal massimo dirigente amaranto. Giornata storica per la città di Reggio Calabria, sicuramente quella sportiva, con l’acquisizione del marchio Reggina 1986, grazie ad un accordo concluso con la Curatela Fallimentare della Reggina Calcio.

Leggi anche

L’ennesimo obiettivo tra i tanti impegni presi e portati a termine, per la gioia di tutto il popolo amaranto. Ed anche in questa circostanza, nel comunicato apparso sul sito ufficiale per annunciarne la chiusura positiva della trattativa, non sono mancate le stoccate, sempre molto pesanti, all’indirizzo della precedente società, questo il passaggio in cui si fa riferimento a situazioni e difficoltà ereditate:

“Il Presidente Gallo e il Club tutto ritengono che, tra mille impegni presi e assolti, altrettante difficoltà e situazioni ereditate – spesso ben oltre i limiti della decenza – la questione-identità rivestisse carattere prioritario”….