Reggina, Drago: ‘Vittoria dedicata al presidente Gallo ed ai tifosi’

Una vittoria che può cambiare molto, forse tutto. La Reggina è tornata al successo nella giornata più importante dopo una prestazione impeccabile sotto tutti i punti di vista. Gioco spumeggiante, buona condizione atletica, tecnicamente e tatticamente impeccabili.

Tre punti pesanti che rilanciano la squadra amaranto nuovamente verso i play off e rendono più sereno anche il lavoro di mister Drago il quale, nel post gara, tra le diverse dichiarazioni rilasciate, ha avuto anche un pensiero per il presidente Gallo:

Una vittoria che ci voleva tanto, per l’ambiente e per il presidente, il quale ci è stato molto vicino con parole di incoraggiamento e trasmettendo positività. Per tutti noi è fondamentale la sua vicinanza. La vittoria la dedico a lui, ha lavorato da presidente vero in queste settimane“.