Reggina, il DS Taibi annuncia altri due acquisti

“Non c’è fretta. abbiamo le idee chiare e tanti calciatori sono stati bloccati. I difensori Francesco Bertolo del Siracusa e Nicola Bresciani del Livorno potrebbero essere a Reggio Calabria già in settimana. Il nostro atteggiamento attendista non deve essere considerato come titubanza o insicurezza, ma solo perchè ci possono essere in itinere altre situazioni interessanti. Tutte le operazioni devono andare incontro ai desideri del tecnico”.

Dichiarazioni queste rilasciate dal DS Massimo Taibi a Gazzetta del Sud.

