Reggina, interessamento per un centrocampista del Foggia

Prende il via la settimana in cui è possibile arrivino i primi annunci ufficiali per quello che riguarda i calciatori. Tra poco più di dieci giorni sarà raduno, mentre per il 15 è prevista la partenza per il ritiro e per quella data il DS Taibi conta di poter consegnare al tecnico almeno il 70% dell’organico, così come ha avuto modo di dichiarare qualche giorno addietro.

Con Guarna sicuro portiere della prossima stagione, dovrebbe essere la settimana di Cristini e Sounas, mentre il Quotidiano del Sud parla di un interessamento della società amaranto per Leandro Greco, ultima stagione tra Foggia e Cremona, classe 86, giocatore di provata esperienza.

