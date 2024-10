Tra la Reggina e Baclet, c’è più di qualcosa che non quadra

Da giocatore inseguito, fortemente voluto, acquistato e contrattizzato, a possibile problema per la Reggina nella prossima campagna trasferimenti. Parliamo dell’attaccante Baclet, con il quale la società amaranto appena sei mesi addietro ha sottoscritto un contratto importante dal punto di vista economico e in scadenza nel giugno del 2021. Puntava forte sull’ex centravanti del Cosenza il DS Taibi, quotazioni che sono crollate con il trascorrere dei mesi, fino alla forte quanto clamorosa dichiarazione rilasciata a City Now dal DG Andrea Gianni: “Sarò diretto, Baclet è un giocatore in uscita“.

Dichiarazione che non poteva passare inosservata e che ha provocato la reazione del suo procuratore De Rosa, interpellato dai colleghi di RNP: “Rispettiamo la volontà del DG Gianni, ma anche i contratti e quello di Baclet scade nel 2021. Allan resterà alla Reggina, il ragazzo è motivato e vuole dare il suo contributo al progetto del presidente Gallo che è quello di tornare in serie B. Scambio con il Monopoli per Donnarumma? A me non è stato comunicato nulla, la Reggina deve ancora andare in ritiro sono discorsi prematuri“.

