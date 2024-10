Reggina, DG Gianni: ‘Baclet? Sono diretto, è in uscita. Su Donnarumma…’

Intervenuto alla trasmissione “Mercato Amaranto” in onda su City Now Sport, il DG Andrea Gianni ha parlato di nuova sede, di ritiro, ma anche qualche passaggio sul calciomercato.

Senza mezzi termini, in riferimento alla posizione di Baclet, il DG ha espressamente dichiarato che il giocatore non rientra più nei piani tecnici della Reggina ed è ufficialmente sul mercato: “E’ in uscita, sono diretto, senza mezzi termini“. L’attaccante è legato alla società amaranto per altri due anni con un contratto piuttosto importante e questo rende la sua cessione più complicata. Pare che a lui possa essere interessato il Monopoli: “Sappiamo di questo interessamento, ne stanno parlando il nostro DS Taibi e la società pugliese. Nel discorso ovviamente si parlerà anche di Donnarumma“.