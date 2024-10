Calcio, Agente Tateo: ‘Ho presentato alla Reggina la lista dei miei attaccanti’

Ospite della trasmissione “Mercato Amaranto” in onda su City Now Sport, l’agente di tantissimi calciatori, soprattutto attaccanti di serie C, Giovanni Tateo, fra gli altri anche di Di Piazza, Vantaggiato e Sarao: “Ricambio con particolare affetto i saluti del DG Andrea Gianni, è un amico. Alla Reggina ho inviato la lista dei miei attaccanti, sapendo che è alla ricerca di un centravanti da doppia cifra. Ne riparleremo la prossima settimana, con il DS Taibi.

Fermo restando che tutti gli attaccanti miei sono sotto contratto ed è giusto interpellare sempre le società di appartenenza. Dalla Reggina non mi è stata fatta una richiesta precisa su quale tipo di attaccante sono orientati, hanno preso in considerazione la lista che ho inviato e ne riparleremo.

Sarao è un giocatore della Virtus Francavilla con la quale ha disputato un ottimo campionato. Ritengo lo vogliamo tenere, ma il mercato è imprevedibile e le situazioni cambiano, impossibile dire quello che può accadere, spesso si dice che nessuno si muoverà, ma davanti a delle offerte gli scenari possono cambiare.

Lo scorso gennaio con Taibi avevamo parlato di Vantaggiato e ci eravamo quasi, poi la Ternana non si è voluta privare del calciatore, vedremo quello che accadrà adesso, anche per quello che riguarda lo stesso Di Piazza di proprietà del Catania che ha le stesse ambizioni della Reggina.

Leggi anche

Leggi anche