Reggina, che colpo! Lunedi la firma di un forte centrocampista

Qualità e quantità in mezzo al campo. Vanno avanti i dialoghi con il Monopoli per Baclet-Donnarumma

Portiere, difesa, qualche nome in attacco, ma finalmente arrivano notizie di mercato anche per quello che riguarda il centrocampo. E il colpo è davvero di qualità, visto che ormai è in procinto di indossare la casacca della Reggina il forte centrocampista greco Dimitrios Sounas, in scadenza di contratto con il Monopoli.

Giocatore duttile e reduce da una grande stagione con i pugliesi, come Salandria, ha consegnato la sua procura all’ex difensore amaranto Bruno Cirillo. Il DS Taibi ha trovato l’accordo su tutto e lunedi ci sarà l’incontro a Milano per la firma sul contratto. Se nella giornata di ieri il DG Gianni ha dichiarato in maniera palese la posizione di Baclet come giocatore in vendita, stessa sorte potrebbe toccare anche a De Falco.

Rimane in piedi la trattativa con il Monopoli per una soluzione che possa portare proprio Baclet in terra pugliese e Donnarumma alla Reggina.

