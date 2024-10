Reggina, DG Gianni: ‘Abbonamenti, gradinata, Toscano e mercato’

“Toscano per noi è stata la prima scelta. Sapevano delle difficoltà della trattativa per portarlo alla Reggina e quindi ci eravamo creati eventuali alternative perchè comunque dovevamo dare al club un allenatore. Poi tutto è andato per il meglio ed abbiamo portato a casa il risultato. Sono pienamente convinto che i campionati di vertice si debbano fare con allenatori e giocatori di categoria.

Noi dobbiamo costruire intanto una mentalità vincente, Toscano è uno che in questa categoria che ha vinto, conosce l’ambiente, ha vinto dei campionato, ha personalità e polso, insomma il tecnico ideale e da lui mi aspetto molto.

Sul ritiro stiamo valutando tante cose. Noi potremo mettere piede al S. Agata prima di domenica sera alle 19. Sono stati fatti una serie di preventivi per la strutturazione intanto delle parti più importanti del centro sportivo come i campi per esempio. Il tecnico è pignolo ed è giusto che sia così, nel frattempo abbiamo preso informazioni su altre sedi, due al centro Italia due al nord, c’è il nostro nuovo team manager (Matteo Patti) che è andato a verificare tutte le situazioni. 13 e 14 luglio raduno e visite mediche ed il 15 la partenza per il ritiro.

Sulla campagna abbonamenti, ripeto quello che ho già detto. Attraverso i nostri tecnici, abbiamo elaborato un progetto che è stato presentato al Comune. Servirà a dare una numerazione dei nuovi seggiolini, nel momento in cui avremo contezza dell’inizio dei lavori, apriremo la campagna abbonamenti, perchè sapremo anche quando finiranno.

Il Comune si sta impegnando molto, noi vogliamo che il completamento dei lavori avvenga prima dell’inizio della Coppa Italia, è troppo importante per quello che ci riguarda la tutela dei nostri tifosi.

La Curva Nord è un altro di quei settori che abbiamo intenzione di riaprire. Stiamo facendo una serie di preventivi per rimettere tutto a posto. Li vogliamo che venga riempito dalla scuole, i tifosi del futuro. Alimentare ancora l’entusiasmo che si sta vivendo dall’arrivo del presidente Gallo e rendere il Granillo totalmente agibile.

Per quello che riguarda il mercato, se ne sta occupando il DS Taibi. Rapisarda? E’ sempre stato un mio pallino, lo lanciato io quando era uno sconosciuto, Ottimo esterno destro, ma è sotto contratto con la Sambenedettese quindi non mi permetto di parlarne. Baclet senza nessun indugio, è un giocatore in uscita sono diretto e spero che questo venga apprezzato. Ci sono degli interessamento e siamo fiduciosi. Il Monopoli è interessato e Taibi si preoccuperà di discutere eventualmente anche di Donnarumma.

