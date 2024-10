Reggina, Taibi: ‘Partiranno gli affondi. Le posizioni di Bellomo e Strambelli’

Ospite di Radio Reggio Più, il DS Massimo Taibi parla di calciomercato tra entrate ed uscite: “Abbiamo chiuso con il portiere e siamo quasi pronti per il difensore (Cristini), in questo fine settimana organizzeremo una riunione tecnica per programmare gli affondi sulle trattative che ho già avviato, di comune accordo con mister Toscano.

Devono arrivare giocatori funzionali al progetto ed al modulo del tecnico, ne abbiamo bloccati diversi, attendo l’ok per concludere. Puntiamo a giocatori che hanno fame, devono conoscere il campionato, con caratteristiche adatte ad un girone come quello C molto difficile.

Per quello che riguarda le uscite, in virtù di diversi giocatori in scadenza e qualche prestito, la rosa si è sfoltita di parecchio, per le altre operazioni di quelli sotto contratto stiamo valutando.

In un 3-5-2 (3-5-1-1) Bellomo può fare il sotto punta ma anche l’interno di centrocampo, stesso discorso per Strambelli. Doumbia invece sia la prima che la seconda punta. Mazzeo? Può fare tutto in attacco ma è molto difficile arrivarci. Nel 3-4-3 per Bellomo è molto più complicato trovare spazio”.

