Serie C: attesa per il Taranto. La classifica potrebbe clamorosamente cambiare

“Giornata che in casa Taranto si sta vivendo con il fiato sospeso, perché è atteso per oggi l’esito del ricorso avverso la conferma della penalizzazione di 4 punti inflitta al club rossoblù, piazzatosi quarto nella classifica del Girone C di Serie C, e certo quindi della partecipazione agli imminenti playoff. Playoff che proprio in virtù di questa sentenza sono stati slittati di tre giorni, perché una restituzione parziale o totale dei punti alla formazione di mister Eziolino Capuano potrebbe sensibilmente cambiare la griglia degli spareggi promozione.

La classifica del raggruppamento del Sud parla chiaro: la Juve Stabia è promossa in Serie B e quindi fuori dai giochi riguardanti i playoff, l’Avellino è secondo a quota 69, il Benevento terzo con 66 lunghezze e il Taranto quarto con 65 punti all’attivo.

I conti sono chiari: se ai rossoblù fosse restituita la metà dei punti, scavalcherebbero la truppa sannita, ma se venissero restituiti tutti e quattro i punti, lo scenario cambierebbe sensibilmente, e avrebbe quasi del clamoroso. Perché il Taranto salirebbe a quota 69, e dalla sua avrebbe gli scontri diretti contro la formazione irpina (1-0 in favore all’andata, 0-0 il ritorno). Il che significherebbe playoff da secondi classificati“.

