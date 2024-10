Serie B: il presidente dell’Ascoli Pulcinelli chiede correttezza al Cosenza

La salvezza ottenuta matematicamente grazie alle tre vittorie in altrettanti scontri diretti. L’ultima impresa del Cosenza è quella sul campo dell’Ascoli con una perla del solito Tutino, tre punti pesantissimi che regalano ai rossoblu la certezza di poter partecipare anche il prossimo anno al campionato di B, inguaiando invece fortemente la compagine bianconera. E la prossima settimana i lupi torneranno al Marulla per quello che sarebbe stato un altro scontro diretto e che oggi, seppur difficilmente, può rappresentare una possibilità minima di ingresso all’interno della griglia play off. Rispetto a quella sfida si è espresso il presidente dell’Ascoli Pulcinelli che ai colleghi di spezia1906.com ha dichiarato: “Sicuramente dobbiamo cercare di fare i punti necessari in queste due gare che mancano, ma mi auguro che da parte del Cosenza ci sia correttezza. Spero che la gara della vita che ha fatto oggi la faccia anche alla prossima visto che affronta lo Spezia in casa: spero che ci sia un approccio di correttezza e di lealtà”.