Calcio: il Milan c’è per la squadra B e spuntano i nomi per la panchina

Dopo Juventus e Atalanta e visti i risultati prodotti dalle due squadre in fatto soprattutto di valorizzazione dei giovani, anche il Milan si prepara per un eventuale inserimento tra le compagini della Lega Pro. Ricordiamo che nelle graduatorie le seconde squadre hanno la priorità assoluta rispetto a tutte le altre in caso di forfait di qualcuna delle società partecipanti al campionato di serie C.

Per questo motivo anche dalle nostre parti la vicenda viene seguita con particolare attenzione. Intanto secondo quanto riferisce gazzetta.it, i rossoneri avrebbero già individuato i profili per la conduzione tecnica. I nomi sono due ed entrambi hanno giocato nel Milan: Daniele Bonera e l’attuale allenatore della Primavera Ignazio Abate.