Calcio, Bari: Di Cesare entra nella storia e annuncia il ritiro

E’ il simbolo del Bari ormai da diverse stagioni, il capitano, il calciatore che più di ogni altro rappresenta in campo il senso della combattività, la determinazione, la voglia di non mollare mai. Con i pugliesi ha accettato di ripartire dalla serie D e lo scorso anno ha sfiorato la serie A, persa all’ultimo secondo del quarto minuto di recupero nella finale contro il Cagliari.

Quest’anno alla sua squadra è andata malissimo e ora i galletti lottano per evitare addirittura la retrocessione. Il calciatore è entrato nella storia per avere segnato contro il Parma una rete all’età di quarantuno anni (il 23 maggio), è il giocatore più anziano di sempre ad averlo fatto. Gioia mista ad amarezza per un finale ancora tutto da decidere in queste partite, due partite da giocare che seppur vinte potrebbero non bastare al Bari per salvarsi. Nel frattempo ai microfoni di Sky Sport lo stesso Di Cesare ha annunciato di volersi ritirare a conclusione di questa stagione, sperando di poterlo fare con i biancorossi salvi: “Credo che smetterò, ho 41 anni… Poi nel calcio non si può mai sapere. Volevo fare un altro tipo di annata, ora vogliamo tirarci fuori perché il Bari non retroceda“.