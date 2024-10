Reggina: Guarna ritrova in amaranto l’attaccante della promozione foggiana?

Progetto chiaro del DS Taibi. Giocatori forti, di categoria e che abbiano già vinto in C

Sembrava un interessamento come tanti ed invece, dopo le vicende che hanno caratterizzato l’esclusione del Foggia dal campionato di serie C, il DS Taibi pare abbia portato avanti i discorsi avviati in precedenza per l’attaccate Mazzeo così come scrivono i colleghi del Corriere dello Sport.

Leggi anche

Gol e promozioni si porta dietro il giocatore di grande esperienza, che anche in serie B ha lasciato una traccia importante soprattutto due campionati addietro, quello della stagione 2017-2018.

Insieme a Guarna è stato protagonista della promozione dei satanelli in serie B ed ora potrebbero ritrovarsi insieme con la maglia amaranto.

Leggi anche